Morì travolto da un’auto a Sant'Agata Militello: risarcimento da quasi 50 mila euro al nipote

Un giovane santagatese dovrà essere risarcito con circa 47.000 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le conseguenze dell’incidente stradale nel quale nell’estate 2019 perse la vita lo zio Giuseppe Modello.

Lo ha deciso il giudice della sezione civile del Tribunale di Patti Pietro Paolo Arena, che ha condannato al risarcimento del danno la compagnia assicurativa “Vittoria Assicurazioni” in solido con il conducente dell’auto che investì l’uomo e la società di famiglia che risultava intestataria del veicolo.

Nella tarda mattinata di quel tragico 16 luglio il 44enne operaio Giuseppe Mondello stava facendo rientro a casa in bicicletta quando all’altezza di villa Bianco sul lungomare di Sant’Agata Militello, mentre stava per attraversare la strada, fu travolto da un’autovettura in transito morendo sul colpo. Il giovane al volante, Samuele Narsete, fu condannato nel 2021 col rito abbreviato a due anni di reclusione pena sospesa, sentenza nel frattempo divenuta definitiva, oltre al risarcimento dei danni ai diretti familiari costituiti parti civili. Tra questi non figurava il nipote della vittima Luca Di Blasi che, difeso dall’avvocato Luca Agostino Ninone, si è quindi rivolto al Tribunale di Patti dopo che la compagnia assicurativa, costituita nel giudizio civile, non aveva riscontrato la sua richiesta risarcitoria né di stipula di una convenzione di negoziazione assistita.