Messina e l'addio a zia Caterina, una donna "controcorrente": le visite in bikini, l'Africa e i bambini di Chernobyl

La sua carriera comincia con una sorta “scandalo al sole”, un episodio ricordato dalla nipote: «Era il 1975 ed una bellissima dottoressa poco più che ventenne, fa parlare di sé in tutta Italia». «Viene assunta per fare il medico condotto a Salina e parte. Uno dei suoi primi incarichi. Lei amava il mare: iniziava a fare bagni a maggio e finiva ad ottobre. Inoltre aveva una peculiarità: sapeva cogliere l'attimo e godersi la vita. Sempre. Quindi scende in spiaggia in bikini, e, all’occorrenza, per visitare i pazienti, si mette addosso il camice bianco ed apre l’ ambulatorio. Una, due, tre volte, fino a quando non viene a saperlo il sindaco e decide di farla licenziare. Finirà così sui giornali italiani per questo “scandalo”, imperdonabile ad una donna di quegli anni. (Le prime immagini sono foto di repertorio Shutterstock)». La storia però non finisce qui perché la dottoressa Arena «intraprende azione legale contro l'Asl e la vince. La sentenza risuonerà per tutta Italia: “Non è reato visitare in bikini”. E poi c’erano i viaggi, in giro per il mondo ed i racconti al suo ritorno alla nipote che portava in gita, in piscina, a fare la sauna, a casa di amici. Insomma era la zia che tutti vorrebbero, nonostante un carattere non sempre facile. «Generosa con tutti. Onesta nel suo lavoro. Ma soprattutto amava quello che faceva». La nipote ricorda l’impegno al Tribunale dei minori a Messina e poi i viaggi in Africa come medico e le donazioni per costruire pozzi e scuole. Aveva preso in affido bambini provenienti da Chernobyl. E poi la passione per la pittura e il lanci. «Caterina era bisognosa d’affetto ed aveva capito che poteva riceverlo dai bambini».