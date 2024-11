Lo spaccio di droga a Furci Siculo: in appello decise otto condanne

Si conclude con otto condanne, tutte con sconti di pena, il processo d’appello dell’operazione “Cotto o crudo” su un vasto giro della spaccio di droga a Furci siculo scoperto da un’indagine dei carabinieri della Compagnia di Taormina, sfociata in una serie di arresti scattati a febbraio 2023 per associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La Corte d’appello (presidente Francesco Tripodi, giudici Luana Lino e Carmine De Rose) ha riqualificato i fatti contestati riconoscendo la lieve entità, arrivando a pene più leggere rispetto a quelle decise in primo grado. Sono stati quindi condannati Carmelo Menoti a cinque anni, sette mesi e dieci giorni, in continuazione con altri sentenze, Francesco Celi a tre anni, tre mesi e dieci giorni , Paolo Grasso a quattro anni e otto mesi, Simone Triscari a un anno, undici mesi e dieci giorni, Alberto Ferraro a due anni, sei mesi e dieci giorni, Emanuele Impellizzeri a due anni, tre mesi e dieci giorni, in continuazione con un’altra sentenza, Giuseppe La Rosa a un anno, sei mesi e venti giorni, Tamara Gugliotta a un anno, sei mesi e venti giorni. La riforma della sentenza era stata chiesta anche dalla difesa rappresentata dagli avvocati Giuseppe Bonavita, Tino Celi, Oleg Traclò, Felice di Bartolo, Antonio Bongiorno e Antonino Curatola del Foro di Reggio Calabria.