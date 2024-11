L'incendio di Stromboli: nel processo una ventina di enti chiedono di costituirsi parte civile

Sono ben 20 le richieste di costituzione di parte civile avanzate ieri nella prima udienza camerale del procedimento giudiziario scaturito a seguito del disastro ambientale provocato dall'incendio che nei giorni del 25 e 26 maggio 2022 ha devastato un sesto del territorio dell’isola di Stromboli durante le riprese della fiction “Sempre al tuo fianco”, paradossalmente dedicata agli operatori della Protezione Civile con Ambra Angiolini protagonista, andato in onda su Rai 1.

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Caristia, considerata la mole di richieste avanzate di costituzione di parti civili da enti pubblici, associazioni e privati cittadini, ha dovuto fissare altre due udienze camerali, riservandosi nel frattempo di decidere su eventuali ammissioni o eventuali rigetti nell’udienza intermedia del prossimo 16 dicembre.

Nel procedimento risultano imputate quattro persone fisiche e due società con personalità giuridica per le responsabilità amministrative. Per tutti gli indagati l'ipotesi di accusa contestata è quella di disastro ambientale colposo in concorso tra loro. Tra gli indagati figurano Matteo Levi 63 anni, Roberto Ricci 68 anni, Elio Terribili 63 anni, tutti romani e Luca Palmentieri, 40 anni di Napoli, tutti professionisti noti nel settore degli effetti speciali e della produzione cinematografica. Le società coinvolte sono la “11 Marzo Films srl” e la “Best Sfx srls”, entrambe con sede a Roma, note per la loro esperienza nel campo degli effetti speciali per il cinema.

Nell’udienza camerale di ieri l’Avvocatura dello Stato ha avanzato richieste di costituzione di parte civile per conto del Ministero dell’Ambiente; mentre a seguito della delibera della Giunta regionale, anche per conto dell’assessorato del Territorio e dell'Ambiente e del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione. Altra significativa richiesta di costituzione di parte civile è quella del Comune di Lipari, col patrocinio dell’avvocato Luca Zaia, e dalla Federalberghi delle Isole Eolie. Richieste di costituzione di parte civile anche da Wwf e da Legambiente con l’avv. Aurora Notarianni. Numerose anche le richieste di costituzione di parte civile presentate da privati cittadini che hanno subito danni dagli effetti del devastante incendio.