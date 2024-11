Giovane talento musicale di Caronia si esibisce alle "Nuove proposte" del Festival di Sanremo

A piccoli passi, e con grandi obiettivi, il giovane artista caronese Antonino Criscì ha partecipato al concorso canoro “Area Sanremo”, voluto dalla Città dei fiori e dalla Fondazione Orchestra Sinfonica, esibendosi davanti alla commissione formata anche da Carlo Conti, direttore artistico del Festival.

Infatti lo scorso 20 novembre, rientrando tra i 336 iscritti al Contest sanremese dove, appunto, sarebbe stata scelta una delle quattro Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2025, Antonino, in arte, Antocri, ha sostenuto l’audizione dal vivo e a porte chiuse, che si è svolta al Palafiori di Sanremo.

«Essere convocato è stato già un bel traguardo», ha detto emozionato alla “Gazzetta del Sud” l’artista, anche se non è andata per come sperava e non ha realizzato subito l’ambìto sogno di Sanremo, ma vivendo una bellissima esperienza, dei giorni ricchi di emozione, di confronto e di scambio musicale.