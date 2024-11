Troppi incidenti a Messina? Giardina: "Situazione drammatica, siamo pochi. I 122 nuovi vigili che arriveranno li manderò tutti in strada"

«Sono dispiaciuto e chiedo scusa alla città, dovremmo fare di più, dovremmo essere di più». Arriva anche a commuoversi, il comandante della polizia municipale, Giovanni Giardina, intervenendo in sesta commissione consiliare sulla tragica scia di incidenti avvenuta nelle ultime settimane in città. « Nel settore di viabilità abbiamo spostato 33 vigili da altre sezioni anche per questo – dice Giardina –, ma non basta . Se non c’è una presa di coscienza da parte di tutti, possono esserci pure mille vigili, le cose non cambieranno». Il comandante spiega che le cause sono diverse: «Eccesso di velocità, mancate precedenze, mancato rispetto delle norme di comportamento, certo anche le buche, c’è un po’ di tutto. Proviamo con l’autovelox, proviamo con lo scout, tentiamo di verbalizzare con i motociclisti, ma la situazione drammatica per lo scarso rispetto del codice della strada. Una cosa posso promettere: ce la metteremo tutta. E i 122 nuovi vigili che arriveranno nei prossimi mesi li manderò tutti in strada».

Intanto, a proposito di polizia municipale, la giunta Basile ha deciso di aumentare le spese di notifica dei verbali per violazioni del Codice della strada. Attualmente è questo l’importo complessivo previsto per ogni verbale notificato, richiesto ai destinatari: 2 euro (Iva inclusa) per i servizi tecnici propedeutici svolti dagli affidatari, e cioè Send della PagoPa Spa e Maggioli Spa; 2,50 euro (Iva inclusa) per le spese di procedimento; le ulteriori spese per l’eventuale notifica analogica tramite raccomandata, secondo le condizioni economiche applicate da Poste Italiane. Con la delibera approvata in giunta la voce da 2,50 euro, cioè quella per le spese di procedimento, viene aumentata a 4 euro, perché ritenuta «insufficiente» secondo una nota del settembre scorso del Servizio Gesione Sanzioni della polizia municipale. In quei 4 euro rientranovarie voci di costi per noleggi di dispositivi mobili di verbalizzazione, canoni annuali delle varie banche dati, contratti annuali di assistenza delle apparecchiature, costo del personale addetto elle avarie attività amministrative e tecniche per la notifica. (seb.casp.)