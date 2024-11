Sicurezza stradale e prevenzione: esperti e istituzioni a confronto a Messina

Si è svolta nella sala conferenze dell’Ente Scuola Edile di Messina una due giorni di incontri dedicati alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti, promossa dal compartimento Polizia stradale Sicilia Orientale. L’evento ha coinvolto, in una prima giornata, gli agenti della Polizia Stradale, e successivamente docenti referenti per la legalità delle scuole di ogni ordine e grado.

Il Prof. Gianni Testino, presidente della società alcologica Italiana, ha denunciato l’aumento del consumo di alcol e droghe tra i giovani under 24, evidenziandone i legami con incidenti stradali e violenza, sottolineando l’importanza di educare ai corretti stili di vita già dall’età di 14 anni.

Antonio Capodicasa, dirigente della Polizia Stradale di Messina, ha ricordato il sacrificio dell’agente Angelo Spadaro, caduto in servizio nel 2019, e illustrato i progetti dedicati agli studenti per l’anno scolastico 2024/25, come proiezioni, spettacoli teatrali e attività interattive per promuovere l’uso consapevole dei veicoli.

L’iniziativa ha raccolto ampi consensi e l’interesse del pubblico presente, confermando la necessità di un impegno collettivo per migliorare la sicurezza stradale.