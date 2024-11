Scaglia il pallone contro l'arbitro, squalificato per oltre due anni un calciatore della Folgore Milazzo

Costa carissimo un gesto inquaalificabile al giocatore della Folgore Milazzo che ieri, durante il match casalingo del torneo Juniores U19 contro la Pro Mende ha calciato il pallone contro l'arbitro. Il direttore di gara, dopo aver ricevuto la pallonata alla nuca, da quel momento non è più stato in grado di far riprendere la partita che quindi è stata sospesa al 22' della ripresa. Pesante quindi la mano del giudice sportivo che oggi ha disposto per Francesco Formica la squalifica fino al 28 gennaio del 2027. Inoltre è stata inflitta alla squadra di casa la sconfitta a tavolino 0-3 e alla società inflitta una multa di 50 euro.