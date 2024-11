Rassegna stampa 28-11-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, così tra un anno “rinascerà” il tram: dalle fermate smart ai tanto attesi semafori intelligenti

- Messina, i “duellanti” Cuzzocrea e Todaro a confronto in un’aula di giustizia: l’ex rettore ha querelato il sindacalista

- Messina, la morte della 32enne Veronica Tedesco in uno studio dentistico: processo da rifare

In provincia

- L’inchiesta sulla gestione dei rifiuti a Castroreale, Rodì Milici e Terme Vigliatore. Il Riesame dissequestra le aziende

- Cartelle esattoriali a S. Stefano di Camastra: condannate Ato Me1 e Agenzia delle Entrate

- Una “Casa della salute” per l’hinterland di Milazzo: nascerà un Polo sanitario in via Impallomeni