Biden e la moglie a Gesso? Ecco i motivi della visita a Messina di inizio dicembre

Alcune riunioni per la gestione della logistica e della sicurezza si sarebbero già svolte in questi giorni e altre sarebbero in programma a stretto giro. Da Palazzo Zanca arriva un laconico “nessuna conferma e nessuna smentita”, una formula che lascia spazio ad ogni interpretazione in attesa che la Prefettura o l’ambasciata americana diano o no la conferma. «Ieri mattina sono stato contattato da alcuni emissari dell’ambasciata statunitense e ci siamo visti a Gesso – rivela Tonino Macrì, presidente dell'Associazione culturale "Gesso la Perla dei Peloritani" che con Antonio Federico e Mario Sarica hanno “scoperto” le origini “ibbisote” della moglie del presidente degli Usa –. Erano in cinque con un traduttore e abbiamo parlato di come potrebbe essere organizzata la visita. Mi è parso di capire che possa esserci anche il presidente ma ovviamente è ancora tutto da definire. Per noi sarebbe un sogno che si avvera. Abbiamo invitato la first lady 4 anni fa e ora sembra proprio che possa accettare. Speriamo che si possa concretizzare».

L’indiscrezione arriva da Gesso e non poteva essere altrimenti. Dai palazzi, invece, nessuna conferma, ma nemmeno una smentita. La Casa Bianca starebbe programmando un viaggio della famiglia Biden alla volta di Messina per visitare i luoghi di origine della moglie del presidente degli Stati Uniti, Jill Tracy Jacobs . Un evento che renderebbe Gesso , il villaggio abbarbicato sui Peloritani, il set naturale di una storia e di un evento portata internazionale . Il riserbo delle istituzioni è pressoché assoluto ma in maniera indiretta qualche conferma è filtrata. Intanto il periodo dovrebbe essere la prima decade di dicembre e la visita dovrebbe avvenire nel corso della mattinata. Difficile dire invece se la first lady americana sarà sola o se con lei ci sarà anche il presidente Biden che lascerà la poltrona nella sala Ovale il 20 gennaio al neo eletto Donald Trump.

La macchina della sicurezza, con o senza Joe Biden, avrà già fatto tutte la valutazioni del caso e sarebbe imponente. Anche in considerazione della posizione così isolata di Gesso. Sono visite queste che, anche se oggi sono in agenda, non è detto che vengano confermate fino a che non si è all’immediata vigilia dell’appuntamento. Di certo la massima attenzione c’è già sia in Prefettura che in Questura. Ma solo il via libera da Washington potrà far scattare tutte le dovute attività di sicurezza.

In attesa di avere, dunque, le necessarie conferme, occorre ricordare come, secondo la più recente ricostruzione genealogica, quella del professionista Fabio Cardile, catanese di origini messinesi, Domenico Giacoppo, nonno di Jill Jacobs (cognome anglicizzato) era figlio di Gaetano (nato in sicuramente in Sicilia nel 1856 circa, emigrato negli Stati Uniti nel 1886 circa e morto nel New Jersey nel 1943) e di Concetta Scaltrito (nata per certo a Gesso il 2 gennaio 1865, poi emigrata dal porto di Napoli il 20 novembre 1889). Una delle lontanissime parenti della first lady, Caterina Giacoppo, 68 anni, nel 2020, quando emersero le origini, invitò la signora Biden a pranzo per farle gustare i piatti tipici messinesi. Chissà che non debba cominciare a mettersi ai fornelli.