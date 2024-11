“Recruiting Day 2024” all'Ateneo di Messina: 60 aziende cercano 141 profili: 2500 giovani presentano il curriculum

«Un’opportunità fondamentale – l’ha definita così anche il sindaco Federico Basile , che ha portato i saluti istituzionali a nome del Comune e della Città metropolitana di Messina –, grazie a questa lodevole iniziativa dell’Università che, per il secondo anno consecutivo, prova a mettere insieme il mondo dei giovani laureati con le aziende italiane. Un’iniziativa che anticipa “Young Me Days-viaggio al centro delle competenze”, l’evento con il quale il Comune di Messina vuole dare agli studenti delle nostre scuole l’opportunità di conoscere “normali” storie di successo. Scuola, università, mondo del lavoro, un cerchio che deve, e può, portare alla collaborazione istituzionale e alla voglia di fare sistema per il nostro territorio».

Ancora una volta ottiene risposte incoraggianti, sia dai giovani universitari sia dalle aziende del territorio, l’evento di orientamento al lavoro e “placement” organizzato proprio per favorire l’incontro tra imprese e studenti o laureati dell’Ateneo peloritano. Si tratta, come ha sottolineato la rettrice Giovanna Spatari , di una preziosa opportunità per i giovani messinesi, che hanno avuto i primi contatti diretti con il mondo del lavoro e hanno sostenuto i colloqui di selezione con le oltre 60 aziende presenti e interessate all’assunzione di nuovi talenti.

Il “Recruiting Day” è un’occasione importante non solo per chi è alla ricerca del primo impiego, ma anche per chi desidera esplorare nuove opportunità di carriera, come ha sottolineato il presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza, il quale ha evidenziato la massiccia partecipazione delle aziende del territorio cittadino e provinciale.

Sempre in mattinata è intervenuta la dottoressa Sonia Gentile, psicologa del Lavoro, “Hr manager”, “career mentor” e formatrice, la quale ha illustrato le modalità per affrontare l’ingresso nel mondo del lavoro, su cosa aspettarsi e quale deve essere l’approccio giusto da adottare.

Nella stessa aula del Rettorato sono stati allestiti uno spazio espositivo e gli Stand delle varie aziende presenti, dove gli studenti hanno potuto ricevere materiale promozionale e informazioni sulle posizioni ricercate. Inoltre, molto affollata anche l’Area colloqui (a cura del Dipartimento di Economia), nella quale le imprese hanno incontrato gli studenti, i neolaureandi o laureati, per approfondire le informazioni contenute nei “curricula vitae” ricevuti.