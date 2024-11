Rassegna stampa 27-11-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Il prof che faceva sesso con gli studenti a Messina: cinque ragazzi accusati di estorsione

Barcellona, la morte dell’allevatore Salvatore Chiofalo rimane un mistero: la Procura chiede l’archiviazione per i 4 indagati

Due pistole e 36 kg di hashish sulla Porsche: 50enne condannato a 6 anni a Messina

Messina, al processo "Montagna Fantasma" c'è un "imputato scomparso dal verdetto"

INFRASTRUTTURE

Porti, il “dossier” sul tavolo di Salvini: tutti i nomi in lizza per la presidenza dell'Authority

IN CITTA'

Messina, “spuntoni killer” di Foresta Me tranciano le gomme delle auto

Cucciole meticce cercano di casa a Messina: Mirtilla, Matilde e Melissa sognano un nuovo padrone

IN PROVINCIA

Ponte Mela, code fino a 50 minuti: pendolari in calvario e residenti di Merì in ostaggio