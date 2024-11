Messina, “spuntoni killer” di Foresta Me tranciano le gomme delle auto

Un lettore ci segnala la disavventura avuta dopo aver parcheggiato con la sua vettura in uno dei tanti posti nuovi di zecca di Foresta Me, il progetto al centro di tante polemiche nei mesi scorsi, che ha rivoluzionato la sosta nel centro cittadino. Si tratta di un vistoso “spuntone” che fuoriesce dalla grata che circonda gli alberi, camuffato un po’ tra le nuove frasche.

Ebbene durante le manovre di parcheggio - spiega il lettore - questa all’apparenza innocua protuberanza ha letteralmente squarciato una delle gomme della vettura, costringendolo a recarsi dal suo gommista di fiducia con il ruotino di scorta. La sorpresa è venuta mentre chiacchierava con il gommista, il quale gli ha spiegato che da alcuni mesi parecchi automobilisti si sono recati in officina per sostituire la gomma, squarciata per lo stesso motivo in più parcheggi della città e sempre per lo stesso motivo, parcheggi dove evidentemente esistono altri “spuntoni” delle grate, seminascosti, che danneggiano irrimediabilmente le ruote durante le manovre di parcheggio.