Messina, approvata la proposta di riqualificazione di un’area di Contesse: si realizzeranno un campo di calcio a 5 e un'area giochi

La Giunta municipale, nella seduta di ieri, ha approvato la proposta di riqualificazione di un’area sita in via del Carmine, a Contesse, attraverso la realizzazione di un campo di calcio a 5 e di un'area giochi. L'assessore ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli, d'intesa con il sindaco Federico Basile, ha seguito le verifiche tecnico-amministrative, necessarie al completamento dell'iter procedurale, che porterà all'esecuzione delle opere.

Dei cinque progetti ammessi per la realizzazione con i fondi destinati alla “Democrazia Partecipata” per l’anno 2024, il più votato, di presenza e online, è stato il numero tre, che ha ricevuto il maggior numero di preferenze (994).

"Si tratta di opere che contribuiranno – hanno spiegato il sindaco Basile e l'assessore Minutoli – a rendere più gradevole e funzionale questa porzione di area tematica della città. E' un ulteriore valore aggiunto per consentire la crescita della nostra comunità sotto il profilo del benessere e della qualità della vita".