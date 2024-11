Il presidente Usa Biden potrebbe essere a Messina all'inizio di dicembre, primi sopralluoghi

A inizio dicembre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden (che a gennaio lascerà la Casa Bianca a Trump) potrebbe essere in città. Una visita che avrebbe del clamoroso e che sarebbe legata alle origini di Gesso della moglie del presidente americano Jill Tracy Jacobs. Non arrivano conferme ufficiali ma in queste settimane, nel centro collinare si sarebbero susseguite le visite e i sopralluoghi delle forze dell'ordine e dei servizi italiani e non solo, per verificare i luoghi e studiare la logistica, in chiave di sicurezza. La conferma come accade per visite di questa portata non potrà che avvenire in prossimità dell'evento, ma a Gesso sono già in tanti ad in fibrillazione. Allo stato attuale la cosa più probabile è che a visitare Gesso sia la moglie dell'attuale presidente degli Usa, ma è probabile che ad accompagnarla ci sia anche Biden.

La famiglia della moglie di Biden originariamente si chiamava Giacoppo, cognome poi anglicizzato in Jacobs. A confermarlo è un documento che attesta la partenza dal villaggio del nonno della first lady, Domenico, il 19 maggio del 1900, quando aveva appena un anno, insieme ai fratelli e la madre.