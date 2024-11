Dramma della solitudine a Casalvecchio Siculo, 77enne trovato senza vita in casa: è morto da almeno una settimana

Una triste scoperta, legata molto probabilmente ad un dramma della solitudine, è avvenuta questa mattina a Casalvecchio Siculo. In una piccola abitazione al centro del paese è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, un 77enne originario del Catanese, che viveva da solo nel borgo della valle d’Agrò. Ad insospettire una residente è stato il cattivo odore che invadeva il vicolo, dove non risiedono altre persone, e una volte segnalato il caso alle Forze dell’ordine sono giunti in paese i carabinieri della Stazione di Sant'Alessio Siculo, l’ambulanza del 118 da Santa Teresa di Riva e i Vigili del Fuoco dal Distaccamento di Letojanni. I pompieri hanno forzato la porta di ingresso dell’alloggio e all’interno è stato rinvenuto il cadavere dell’uomo, in avanzato stato di decomposizione, con la faccia rivolta verso terra e una coperta che lo avvolgeva. Il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso, che risalirebbe ad almeno una settimana fa, e gli inquirenti ipotizzano che la morte sia stata provocata da un malore e dunque legata a cause naturali, vista anche l’assenza di segni di effrazione alle porte. Il caso è seguito dalla sostituta procuratrice Alice Parialò della Procura di Messina e ulteriori elementi potrebbero emergere dopo l'esame del corpo da parte del medico necroscopo.