Cucciole meticce cercano di casa a Messina: Mirtilla, Matilde e Melissa sognano un nuovo padrone

Dopo il buio sperano in un raggio di sole le sorelline Mirtilla, Matilde e Melissa, ribattezzate le tre “M”. Il terzetto di meticce cucciole merita un gesto d'amore dopo tanta sofferenza.

Le sorelline, due mesi compiuti da poco e un destino a una vita randagia già segnato, al momento del ritrovamento erano ridotte in pessime condizioni a causa della rogna che le stava divorando, e da cui per fortuna sono guarite. Non era poi così scontato che questo accadesse. Se sono sopravvissute, infatti, lo devono alle amorevoli cure dei volontari dell’associazione “Cuori Randagi” di Torrenova.

Una realtà molto attiva nel comprensorio tirrenico messinese che riesce a realizzare numerose adozioni di cani cuccioli.

Con il loro impegno costante dimostrano che i miracoli sono possibili e le tre “M” ne sono la dimostrazione, poiché praticamente rinate dopo aver vissuto l'esperienza dell'abbandono e della malattia.

«Sono state trovate in uno stato pietoso - raccontano i volontari - divorate dalla rogna e dai parassiti intestinali. Dopo il dramma finalmente si sono riprese e godono di buona salute. Socievoli sono pronte per essere adottate e per dare e ricevere affetto».

La razza è un incrocio tra il meticcio di beagle e il derivato segugio. Saranno una futura taglia media con un peso tra 15-18 chili. Sono bellissime e molto vivaci. Si adattano facilmente e possono convivere con i propri simili o altri animali.

Si spera di darle in adozione entro gennaio dopo avere completato tutta la profilassi sanitaria . Cercano l'amore di una famiglia e un riparo sicuro anche altri otto cuccioli.