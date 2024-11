Barcellona, la morte dell'allevatore Salvatore Chiofalo rimane un mistero: la Procura chiede l'archiviazione per i 4 indagati

I magistrati della Procura della Repubblica diretta dal procuratore Giuseppe Verzera, i sostituti Emanuela Scali e Luca Gorgone, al termine di intense attività d’indagine, hanno richiesto al Gip l’archiviazione per quattro allevatori che risultano indagati fin dal 7 novembre 2022, nei confronti dei quali è stato ipotizzato il concorso in omicidio e distruzione di cadavere, per la sparizione e la soppressione del giovane allevatore di Barcellona, Salvatore Chiofalo, fatto scomparire a 32 anni nella mattinata del 27 agosto 2016 sulle alture della città, dove in contrada Migliardo è stata poi ritrovata dai carabinieri soltanto la carcassa del suo fuoristrada Toyota.

La vettura incendiata dagli stessi autori dell'atroce delitto classificato, per le modalità utilizzate, “lupara bianca”. Infatti, il corpo del giovane fino adesso non è stato ritrovato. Ancora non si conoscono le ragioni della nuova richiesta di archiviazione alla quale i familiari della vittima, difesi dall’avvocato Giuseppe Lo Presti, hanno già annunciato che si opporranno.

Le indagini erano state riaperte a seguito dell’opposizione presentata dallo stesso legale, difensore dei familiari della vittima in quanto sarebbero emersi nuovi elementi investigativi, oltre ad errori di trascrizione delle intercettazioni telefoniche.