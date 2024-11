Atreju ottiene una grande vittoria: nuovi spazi studio e orari prolungati per gli studenti dell'UniMe

Dopo mesi di intenso lavoro e confronto con la governance dell’Università, arriva una notizia che segna un passo avanti per il diritto allo studio: l’estensione degli orari di apertura delle aule studio e l’inaugurazione di nuovi spazi dedicati agli studenti. Un risultato importante, firmato da Atreju – La Compagnia degli Studenti, che conferma il costante impegno dell’associazione per migliorare la vita universitaria.

Questo traguardo rappresenta la realizzazione di un impegno preso con il corpo studentesco già durante la campagna elettorale del 2023. “Avevamo promesso di non limitarci a proposte populiste, ma di trasformare le idee in realtà. Oggi possiamo dire con orgoglio che ci siamo riusciti”, afferma Aurelio Bringheli, Senatore Accademico di Atreju.

Tra le principali novità, annunciate dopo l’approvazione della delibera, ci sono:

Estensione dell’orario di apertura delle aule studio dei Dipartimenti di Economia e di Scienze Politiche e Giuridiche, che saranno operative fino alle 22:00 (invece delle attuali 18:30).

Nuove aule studio presso il Dipartimento di Giurisprudenza, e in spazi rinnovati come quelli della Banca d’Italia e dell’Hotel Liberty, destinati a diventare nuovi poli per lo studio.

Le novità saranno operative a partire da gennaio 2025.