Incendio in casa a Messina: è morta l'anziana rimasta gravemente ferita nel rogo a Cristo Re

E' morta all'ospedale di Catania, dove era stata trasferita dopo complicazioni sopraggiunte a seguito delle ustioni riportate nell'incendio della sua casa, nei pressi del Tempio Sacrario di Cristo Re.

L'anziana, Caterina Arena, ex psichiatra in pensione, era rimasta ferita domenica mattina, con ustioni in più parti, ed era stata trasportata in ospedale da un'ambulanza del 118. La donna tuttavia, era vigile sulla lettiga.

Da quanto si apprende, presumibilmente l'incendio è stato causato da un'anomalia alla caldaia e si è bruciata la tenda fuori dalla finestra in legno. La donna era sola in casa. Immediatamente i vicini, alla vista del fumo, hanno lanciato l'allarme. In un primo momento le condizioni della donna non facevano temere per la sua vita ma poi ieri la situazione è peggiorata tanto da richiedere il trasferimento in un centro specializzato di Catania. Qui stasera, poco dopo le 19, la donna è deceduta