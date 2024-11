Furti di terra fertile a Montalbano, Novara, Terme Vigliatore e Rodì: indagate 7 persone

L’hanno battezzata Operazione “Oro Nero” in quanto, a seguito di una lunga indagine iniziata già nel 2020, i carabinieri della Compagnia di Barcellona, hanno scoperto quella che i magistrati della Procura di Barcellona hanno classificato come una associazione a delinquere. Un gruppo che sarebbe stato impegnato sul territorio di 4 comuni con escavatori e camion di grande stazza, per effettuare estrazioni illegali di “terra nera”, ricca di humus, destinata per le sue proprietà a vivai. Le zone depredate sono quasi tutte sottoposte a vincolo paesaggistico e a tutela ambientale. Adesso a conclusione dell'indagine effettuata dai Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura di Barcellona retta dal procuratore Giuseppe Verzera, sono stati notificati gli avvisi di garanzia che hanno portato all’identificazione di una presunta associazione a delinquere dedita al furto e alla distruzione di aree naturali protette, con particolare riferimento ai comuni di Terme Vigliatore, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia e Rodi Milici.

Sette sono le persone indagate per diverse ipotesi di reato, tra cui associazione a delinquere, furto aggravato, danneggiamento ambientale e gestione di discariche abusive. Ecco l'elenco completo: Veronica Campanino, 33 anni, nata a Barcellona, residente a Terme Vigliatore, ritenuta capo e promotrice dell'associazione. La società "Campaninoter", di cui è legale rappresentate, sarebbe stata centrale nel reimpiego dei materiali sottratti. A seguire Salvatore Campanino, 60 anni, di Terme Vigliatore, considerato materialmente il vero organizzatore e promotore del presunto sodalizio criminoso. A seguire, conduttori di macchine edili ed autocarri a servizio della stessa società che ha sede a Terme Vigliatore: Francesco Allia, 36 anni, di Terme Vigliatore, con il ruolo di coordinatore operativo dei partecipanti. Giuseppe Gitto, 53 anni, di Furnari, coinvolto come operatore e partecipante attivo. Paolo Dugo, 44 anni, nato a Basicò, residente a Terme Vigliatore, quale autista di mezzi che sarebbero stati utilizzati nei furti. Davide Isgrò, 43 anni, nato a Barcellona, residente a Falcone, autista e operatore dell'associazione. Alfio Antonio Buemi, 54 anni, di Novara di Sicilia, il quale è accusato di aver partecipato ad azioni di furto e danneggiamento in aree naturali protette.