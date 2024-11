Milazzo, le attese infinite in ospedale. I dati del Pronto soccorso

La tabella che pubblichiamo a fianco non si presta a smentite. Alle 18,43 di ieri, domenica 24 novembre, una normale domenica di un mese normale (non siamo né in estate, né nel periodo delle feste tradizionali), al Pronto soccorso di Milazzo ben 31 pazienti. Dieci in carico (un codice rosso, 8 gialli e uno verde) e altri 21 in sala d’aspetto. Per una attesa indefinita visto che si tratta di persone alle quali è stato assegnato il codice giallo (ben 13) e verde (8).

Basta dunque l’arrivo di un “codice rosso ed ecco che quell’attesa può superare anche le 8 ore. Ma questa tabella non è una eccezione che abbiamo trovato ieri. Basta spostare all’indietro di 24 ore le lancette dell’orologio per rendersi conto che la situazione non è diversa. Anzi, in alcune giornate lavorative ancora peggiore, visto che è accaduto che l’attesa per chi non è codice rosso è di parecchie ore, anche mezza giornata a meno che, per stanchezza, non si decida di andare via prima.