Messina, scontro tra la Lega e il sindaco. Botta e risposta al veleno

«Racconta una Messina che non esiste». «Distorcono la realtà, prima di parlare o scrivere, bisognerebbe riflettere». È sintetizzato in queste frasi il duro botta e risposta tra il gruppo consiliare della Lega e il sindaco Federico Basile.

Tutto nasce dall’intervento del primo cittadino all’assemblea nazionale dell’Associazione dei Comuni italiani, svoltasi nei giorni scorsi a Torino. Basile era intervenuto, insieme con i sindaci di Arezzo, Treviso e Viterbo, nel panel incentrato su rifiuti ed energia, evidenziando come Messina avesse fatto, negli ultimi anni, passi da gigante nella raccolta differenziata e su molti altri fronti.

Ma per i consigliere della Lega «ancora una volta il sindaco Basile ha raccontato una Messina che non c'è. Sembra quasi di essere tornati all'era Accorinti, quando la città agonizzava senza acqua e il sindaco scalzo andava sulle tv nazionali a dire che era tutto a posto. Per Federico Basile la crescita della città si valuta soltanto in termini di raccolta differenziata – affermano Cosimo Oteri, Giulia Restuccia, Amalia Centofanti, Rosaria D'Arrigo ed Emilia Rotondo –. Nessuno nega i risultati raggiunti in questo settore, anche se in termini di scerbatura e spazzamento siamo ancora messi molto male e confidiamo nelle nuove assunzioni, ma per il resto è un disastro».