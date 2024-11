Messina, in marcia per manifestare solidarietà alle donne vittime di violenza

"È fondamentale che, come istituzione, ci impegniamo ogni giorno a combattere la violenza di genere e a promuovere l'uguaglianza. E’ veramente necessario anche se avremmo preferito di non ricordare la violenza di genere che ogni giorno lascia una ferita indelebile nella nostra comunità. Questo evento rappresenta un passo importante verso una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione su una tematica che ci coinvolge tutti. Bisogna promuovere la cultura delle pari opportunità e del rispetto reciproco. Solo attraverso l'educazione e la sensibilizzazione possiamo sperare di sradicare questa piaga sociale. La nostra Azienda Sanitaria è impegnata a fornire supporto e assistenza alle vittime di violenza, perché nessuna donna deve affrontare questa battaglia da sola". Lo ha detto il direttore generale dell’Asp Giuseppe Ranieri Trimarchi.

Anche l’Azienda Sanitaria provinciale, in collaborazione con l’Ente Teatro Vittorio Emanuele ha organizzato un momento di incontro per il contrasto alla violenza di genere e nella Sala Laudamo si è tenuta una breve rappresentazione teatrale che ha coinvolto il personale sanitario e amministrativo dell’Azienda Sanitaria nella lettura di brani dedicati al tema.

Prefettura, Comune, Università e altre associazioni in marcia stamani per manifestare solidarietà alle vittime di violenza. Il corteo partito da piazza Cairoli si è snodato lungo tutto il percorso pedonale. Tra i rappresentanti delle istituzioni, in prima fila con il sindaco Federico Basile, la prefetta Cosima Di Stani e la rettrice dell'Università Giovanna Spatari

La manifestazione ha previsto una breve rappresentazione teatrale in cui il personale sanitario e amministrativo dell’Azienda Sanitaria si è trasformato in voci narranti, leggendo brani significativi sul tema della violenza di genere. Subito dopo un momento istituzionale in cui la Direzione Strategica Aziendale e il Commissario dell’Ente Teatro Orazio Miloro hanno dato ufficialmente avvio alla rappresentazione, il progetto è stato promosso e curato dal Tavolo Tecnico Aziendale Antiviolenza e dal Comitato Unico di Garanzia, organismi dedicati a promuovere la cultura di genere, combattere ogni forma di discriminazione e favorire un linguaggio inclusivo.

Nel Salone delle Bandiere del Comune, invece, un incontro organizzato e fortemente voluto da Azzurro Donne, il dipartimento rosa di Forza Italia. Hanno partecipato i parlamentari regionali di Forza Italia, Tommaso Calderone e Alessandro De Leo. A seguire gli altri interventi di Ester Isaja, coordinatrice di Forza Italia Azzurro Donna a Messina; di Maria Antonietta Testone, coordinatrice per la regione Sicilia di Azzurro Donna e di Antonio Barbera, coordinatore di Forza Italia per la Città Metropolitana di Messina. Presente anche Tino Cundari,

Cundari, componente del coordinamento cittadino di Forza Italia a Messina. Ha preso parte anche l’autrice del libro ‘Di Notte solo di Notte’ Giusi Russo.

In collegamento la sottosegretaria per i Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, che ha mandato un contributo video e l’onorevole Bernadette Grasso che ha inviato una nota.