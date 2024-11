Messina, i ragazzi di Giampilieri tra i vincitori del "Premio Innovazione Sicilia 2024" con il loro "Viaggio 'nte Vanedde"

“Viaggio ‘nte Vanedde”, il progetto di mappatura territoriale realizzato dall’associazione Giampilieri 2.0 con il patrocinio del comune di Messina, si è aggiudicato il "Premio Innovazione Sicilia 2024" nella categoria "Turismo e Cultura dei Beni".

Il progetto, che è stato uno dei sei vincitori su oltre 250 partecipanti della regione Sicilia, ha vinto una delle opere "The ring of life", realizzata da Artficial e l'accesso gratuito alla piattaforma "UNA Forma" di Una, dove avrà la possibilità di consultare più di 200 corsi di formazione.

“Viaggio ‘nte Vanedde”, a tre mesi dal suo lancio ufficiale, presentato lo scorso 6 settembre, alla presenza degli assessori alle Politiche giovanili Liana Cannata e alle Politiche culturali Enzo Caruso, che lo hanno sostenuto, insieme al sindaco Federico Basile, raggiunge un nuovo importante traguardo, che motiva ulteriormente l’associazione Giampilieri 2.0 e la spinge ad andare avanti nello sviluppo di quelle che sono le fasi successive del progetto.

"Si tratta di un risultato – hanno spiegato gli assessori Caruso e Cannata – che riconosce la validità del progetto e la sua capacità di offrire da un lato la promozione del territorio e un servizio turistico ai non residenti e dall'altro la salvaguardia della memoria storica del territorio di Giampilieri attraverso un racconto fruibile da tutti. Questo progetto può diventare un asset del tutto nuovo nella cosiddetta 'Economia dei Borghi. Il format, infatti, può essere ripetuto anche in altri contesti simili a quello di Giampilieri", hanno concluso gli Assessori.

In quest’ottica l’associazione stessa si fa promotrice del progetto garantendo a chiunque fosse interessato formazione e tutoraggio così da rendere “Viaggio ‘nte Vanedde” un brand riconoscibile e facilmente accessibile.

"Viaggio ‘nte Vanedde" accede alla seconda fase del Premio Innovazione Sicilia, che prevede una votazione pubblica e online del miglior progetto tra i 6 finalisti (i vincitori di ciascuna categoria). Saranno quindi gli utenti a decidere il vincitore assoluto, al quale verrà assegnato un premio finale di € 10.000 destinato allo sviluppo e alla promozione del progetto. Maggiori informazioni sul sito innovationisland.it .