Messina, 43 uomini maltrattanti in 8 mesi. La storia di Fabio: "Ecco chi ero. Cambiate"

Ma forse la più grande testimonianza del fatto che si deve comunque sempre provare a cambiare un uomo maltrattante è la lettera con cui un utente del CUEV di Messina spiega chi era e il percorso che ha fatto.

E' con queste parole che Fabio – lo chiameremo così – racconta come e perché è stato un uomo maltrattante e chi è oggi: “Un bambino che non conosce un colore non lo userà mai nei suoi disegni. Spesse volte non riusciamo a cogliere l’entità degli atti di violenza più diffusi e che vengono ritenuti insignificanti, come dire “stai zitta”, e quelle più gravi di cui la cronaca è piena, oltre a farci molta paura sembrano fin troppo lontane da noi. Rischiamo quotidianamente di non riuscire a cogliere l’importanza della nostra personale responsabilità quando parliamo della qualità delle nostre relazioni. La mia storia è quella di bambino a sua volta vittima di gravi violenze in famiglia, che non ha avuto alcun aiuto e che non ha conosciuto molte sfumature di colore fino all’età adulta. Tutto questo mi aveva da sempre influenzato, soffrendo anche una patologia che genera un malessere psichico di fondo, come un rumore persistente, che ti accompagna sempre, che rende ancor più fragili e ancor meno temperati dal raziocinio. Allora si commette l’errore che si rivela fatale, ed in questa circostanza, quando sfortunatamente era tardi per tutelare le vittime della violenza nonché me stesso, ho conosciuto Evaluna. Pian piano lì mi sono stati forniti gli strumenti per rompere quei meccanismi inconsci di causa effetto. Noi soggetti maltrattanti siamo accomunati da caratteristiche omogenee di provenienza e di percorso interiore ed al tempo stesso ognuno di noi rappresenta, nella sua unicità, una storia non ripetibile, alla quale risulta necessario cercare di dare un “senso” nel tentativo di imparare a conoscere quei colori nuovi da poter utilizzare nel proseguimento del proprio disegno di vita. L’operatrice di Evaluna ha aperto una strada nuova: mi ha fatto comprendere che obbedivo ciecamente a dei trigger, come un automa. Mi ha mostrato una foto reale di cosa avevo e di cosa stessi rischiando di perdere irrimediabilmente. Ho creato una separazione sostanziale tra quello che avevo subìto e quello che volevo essere. Mi ha prestato il poema di Guido Celli “Trilogia della cicatrice” che è il riflesso della vita mia in giovinezza. La sua e la mia storia, anche se tremendamente simili, hanno sfondi culturali e protagonisti diversi: anche gente che non proviene dal sottoproletariato e che ha addosso la condanna di un abito borghese, che gli toglie la voce di gridare, può ritrovarsi protagonista delle stesse vicende, all’interno di simili dinamiche. La cultura che rende difficili da vedere i nostri errori e le nostre ferite ci accomuna tutti.

Non lo dimentico: mi ha dato affetto e fiducia in quel buono che c’era in me, che è emerso e che oggi conquista chi è a contatto con me e conquista mia moglie e i miei amati figli. Tutti adesso. Tutti finalmente. E me stesso anche. Conosco il pregiudizio, non ho fatto mistero dei miei occorsi e ho perduto tante relazioni sociali. Ricordo molto bene che a dicembre scorso ero stato da poco condannato per la mia colpa, con il beneficio di una pena sostituiva alla reclusione, avevo già terminato il mio percorso psicoeducativo presso il CUAV Evaluna. Sono stato aiutato e sono stato assolto non già da un tribunale che deve comunque svolgere un suo compito, quanto da una persona che ha fatto in modo che ottenessi l’assoluzione più importante che si possa avere: quella fatta da me stesso”.