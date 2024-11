Da Angela Bottari a Franz Riccobono: nominati i primi cittadini "illustri" di Messina

Alla presenza degli assessori alle Politiche culturali Enzo Caruso e ai Cimiteri Massimiliano Minutoli, si è riunita oggi la Commissione "Cittadini Illustri e Benemeriti della città di Messina" per esaminare le prime istanze pervenute per la nomina dei personaggi messinesi che hanno dato lustro alla città in ambito locale, nazionale e internazionale.

A conclusione dei lavori, sono stati nominati il politico Angela Bottari (Illustre), il regista Walter Manfrè (Illustre), il medico Giulio Santoro (Illustre) e lo storico Franz Riccobono (Benemerito).

La Commissione é composta dal prof. Giuseppe Giordano, prorettore dell'Università degli Studi di Messina; dal prof. Salvatore Bottari, presidente della Società Messinese di Storia Patria; dalla dott.ssa Virginia Buda, funzionaria della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina; dal prof. Marco Grassi, esperto nominato dal Sindaco nella qualità di cultore di Storia cittadina; e dal prof. Giovanni Moschella dell'Università degli Studi di Messina.