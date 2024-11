Al via a Messina la prima fase del restyling della linea tramviaria

Inizia la fase uno dei lavori di riqualificazione della linea tranviaria, programmati da Atm S.p.A., in accordo con il Comune di Messina. Domani mattina verrà siglato l’atto di sottomissione con l’impresa Ingegneria Costruzioni Colombrita s.r.l., propedeutico alla consegna dei lavori relativi agli interventi di sostituzione delle sottostazioni elettriche.

Una volta firmato l’atto, la ditta potrà procedere via via con la sostituzione delle cabine elettriche, che si trovano in prossimità del deposito tranviario, a piazza della Repubblica e all’Annunziata.

“L’Amministrazione comunale crede molto nell’importanza del tram nell’ambito di un sistema di mobilità moderno e sostenibile e poter intervenire per migliorarne la funzionalità, dopo decenni di immobilismo, è motivo di grande soddisfazione”, afferma il sindaco Federico Basile.

“Il tram è elemento essenziale ai fini del progetto di mobilità sostenibile che stiamo portando avanti dal 2018. Sono certo che, una volta conclusi, i lavori porteranno enormi benefici all’intera città in tema di viabilità”, aggiunge il vicesindaco Salvatore Mondello.

“Questi primi interventi saranno invisibili e a impatto zero sulla città, ma allo stesso tempo fondamentali per mettere in moto l’iter che porterà alla completa riqualificazione della linea tranviaria, con migliorie che renderanno il servizio molto più efficiente”, spiega la presidente di Atm S.p.A Carla Grillo.