A20 Messina-Palermo, tra Patti e Brolo transito interdetto di notte

Prosegue l’attuazione del programma d’interventi straordinari lungo l’autostrada A20 Messina – Palermo con chiusura al transito di alcuni tratti dell’arteria nella zona dei Nebrodi.

Dopo i lavori completati all’interno della galleria Petraro, che dal 4 al 21 novembre scorsi hanno determinato la chiusura nelle ore notturne della carreggiata in direzione Palermo tra gli svincoli di Patti e Brolo, a partire da oggi sarà interdetta al transito la carreggiata in senso opposto verso Messina, tra gli stessi svincoli. Anche in questo caso la chiusura della A20, adottata con ordinanza del dirigente dell’area tecnica e di esercizio del Consorzio Autostrade Siciliane ingegnere Dario Costantino, avrà efficacia solo nelle ore notturne tra le 22 e le 6 del mattino e rimarrà in vigore fino al 20 dicembre.

Per circa un mese, dunque, chi viaggerà nella fascia notturna in direzione Messina dovrà uscire obbligatoriamente a Brolo e proseguire sulla Statale 113 fino allo svincolo di Patti da cui potrà reimmettersi in autostrada.

Gli interventi urgenti riguarderanno in particolare le gallerie Cicero e Calavà, rispettivamente per una lunghezza complessiva di 193 metri la prima e 3114 metri la seconda, entrambe nel territorio di Gioiosa. Le opere rientrano nell’àmbito dell’accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle gallerie della A20.

Ad eseguire i lavori sarà l’impresa “Cosmo srl” di Cosenza, aggiudicataria la scorsa primavera dell’appalto per 1,5 milioni di euro relativo, nello specifico, al lotto 3 sulla tratta tra il km 58+500 ed il km 183 in direzione Messina.

Si tratta di interventi di ripristino di varie parti ammalorate delle strutture e fessurazioni che causano infiltrazioni d’acqua, manutenzioni del sistema di smaltimento delle acque di drenaggio da cui si originano sversamenti idrici sulla carreggiata e la sistemazione di banchine con pozzetti divelti e di onduline drenanti in cattivo stato di conservazione. Per l’esecuzione di ulteriori interventi manutentivi dello stesso accordo quadro relativi al lotto 4, è già in vigore sino al 31 dicembre la parzializzazione della carreggiata direzione Palermo, con chiusura alternata delle corsie di marcia, sorpasso o emergenza.