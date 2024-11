Stromboli ora è più “fragile”. «Serve una strategia ad hoc»

Una riunione tecnica di coordinamento, in videoconferenza, tra Protezione civile nazionale e regionale, Comune di Lipari, Enti regionali competenti sul territorio, scienziati, esperti e vulcanologi, per valutare la condizione dell’isola di Stromboli dopo gli ultimi eventi meteorologici. Un confronto importante, soprattutto dal punto di vista scientifico, per analizzare i dati in possesso e pianificare, nell’immediato, valutazioni determinanti sulle variazioni strutturali e morfologiche dell’isola e del suo vulcano.

L’analisi del dissesto idrogeologico di Stromboli, come hanno evidenziato in tutti gli interventi, riguarda non solo gli eventi metereologici, ma anche l’attività del vulcano: i suoi detriti, infatti, dai depositi dei materiali vulcanici, vengono portati a valle dopo ogni pioggia. In questo quadro, già di per sé complesso e oggetto di studio da parte della comunità scientifica da decenni, negli ultimi cinque anni si sono aggiunti due incendi (nel 2019 per effetto di un’esplosione piroclastica e nel 2022 durante le riprese della fiction televisiva) e numerosi eventi vulcanici straordinari che hanno aumentato la quantità di materiale eruttivo depositata a monte. La riunione è servita per un primo approfondimento sullo stato dei versanti.