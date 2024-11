Messina, Villa Sabin apre alle famiglie: ci sarà uno spazio per i bimbi

Da villetta per le corsette all’ombra degli alberi a parco giochi per tutta la famiglia. Anche Villa Sabin cambierà pelle e lo farà nel corso del 2025. Il piano di potenziamento delle aree a verde restituite alla città con le giuste attrezzature adesso ha un nuovo capitolo. Nel programma del sindaco Basile da tempo c’è un intervento nello spazio del rione Annunziata e ora sono stati individuati i fondi per poterlo attrezzare. Il Comune di Messina è fra i vincitori del bando specifico lanciato da Sport e Salute, l’azienda pubblica che si occupa di sport, per un valore di 100 mila euro a cui Palazzo Zanca aggiungerà altri 25mila euro di compartecipazione. A renderlo noto, anche prima dell’ufficializzazione è stato l’assessore Massimo Finocchiaro durante la conferenza del gran finale di Way, il progetto di avviamento allo sport.

I 125mila euro saranno utilizzati per realizzare uno spazio giochi su un'area di 600 metri quadri ricavati all'interno di villa Sabin. Potrà essere installato tutto il set coloratissimo di attrezzature inclusive e anche un fondo antitrauma che sostituirà in quei 600 metri la terra battuta. L'obiettivo è quello di poter ospitare contemporaneamente una trentina di bambini fra i 4 e i 14 anni. L’area attrezzata sarà suddivisa in spazi dedicati allo sviluppo di una specifica abilità e schema motorio di base.