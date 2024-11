Messina, incendio in un'abitazione vicino Cristo Re: ferita un'anziana. FOTO | VIDEO

Attimi di apprensione a Messina dove questa mattina si è verificato un incendio in un'abitazione nei pressi del Tempio Sacrario di Cristo Re (più precisamente all'interno del complesso Fondo Basicò che confina con la circonvallazione da un lato e il Pala Tracuzzi dall'altro). E' rimasta ferita, con ustioni in più parti, un'anziana che è stata trasportata in ospedale da un'ambulanza del 118. La donna tuttavia, era vigile sulla lettiga.

Da quanto si apprende, presumibilmente l'incendio è stato causato da un'anomalia alla caldaia e si è bruciata la tenda fuori dalla finestra in legno. La donna era sola in casa. Immediatamente i vicini, alla vista del fumo, hanno lanciato l'allarme.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza l'edificio che ha una parte della copertura in legno. Quindi si può parlare di scampato pericolo poichè le fiamme avrebbero potuto propagarsi ad altre abitazioni.