Masterclass WAY a Messina: un grande successo a Villa Dante con Zambrotta, Brocchi e Rosolino

Un successo di partecipazione e valori quello delle prime due giornate di masterclass del progetto WAY – Welfare Activity for Young. Il Centro E-Si-Sto di Villa Dante ha accolto alcune centinaia di persone tra giovani, famiglie e appassionati, che hanno partecipato attivamente alle attività proposte, vivendo un momento di sport e condivisione. I campioni Cristian Brocchi, Gianluca Zambrotta e Massimiliano Rosolino hanno saputo coinvolgere ed emozionare il pubblico, condividendo le loro esperienze e testimoniando l’importanza dei valori educativi che lo sport può trasmettere, come il rispetto, il fair play e il lavoro di squadra.

Valeria Asquini, presidente di Messina Social City, ha dichiarato: “Vedere così tanti giovani e famiglie coinvolti è motivo di grande orgoglio. WAY ha dimostrato quanto sia fondamentale portare i valori educativi dello sport direttamente nei territori. Il successo di oggi ci conferma l’importanza di continuare a promuovere inclusione sociale e opportunità di crescita attraverso progetti come questo”. Anche l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, affermando: “Progetti come WAY rappresentano una grande opportunità per i nostri giovani, offrendo momenti di incontro e crescita personale attraverso lo sport e i suoi valori. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni sportive e campioni, abbiamo dato vita ad un’esperienza che arricchisce non solo chi partecipa, ma l’intera comunità.”