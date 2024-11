Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina, martedì a Palermo la protesta dei genitori

Non arretrano di un millimetro le famiglie dei piccoli pazienti del Centro di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina.

Dopo la lettera inviata al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, i genitori hanno deciso di organizzare una manifestazione a Palermo, prevista per martedì 26 novembre, dalle 9.30 alle 13.30, proprio di fronte Palazzo Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana.

«È il momento decisivo, quello per cui combattiamo ormai da tempo - sottolineano le famiglie - non permetteremo a nessuno di mettere a rischio la vita dei nostri figli e dei bambini che nasceranno con un cuore speciale. Abbiamo bisogno di supporto e di tutto l’amore possibile per far capire alla politica che un errore come quello di far andare via dalla Sicilia l’ospedale “Bambino Gesù” è un errore imperdonabile, un crimine inaccettabile. Sono stati spesi soldi, risorse, energie innumerevoli e questa equipe merita di essere stabilizzata nel miglior modo possibile, tale da garantire l’eccellenza a cui siamo ormai abituati, e non ad essere parcheggiata in un angolo dove, per forza di cose, non possono essere mantenuti gli standard di elevata assistenza e professionalità. È ora di capire che le cose in Sicilia vanno fatte bene o niente. State con noi - l’appello a tutti i cittadini - una mano sul cuore, una sulla coscienza e vi aspettiamo a Palermo».