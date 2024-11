Aeroporto del Mediterraneo, progetto al decollo

Si affaccia un nuovo gruppo privato interessato alla realizzazione di quello che per molti è un sogno: dotare il territorio messinese di una moderna aerostazione, che stavolta avrebbe una dimensione intercontinentale e una denominazione che va ben oltre la location in cui sorgerà. Si chiama “Aeroporto del Mediterraneo” il project financing su cui sta scommettendo la Sciara Holding Ltd, con sede a Londra, rappresentata dal ceo Fabio Bertolotti, che ha incaricato della redazione dei vari elaborati la Sistemi srl-Società d’ingegneria di Lino Maio, già molto noto per le sue numerose e importanti progettazioni di opere pubbliche in tutta Italia. L’ambizioso piano sarà illustrato martedì prossimo, in Commissione Ponte, al Comune di Messina, visto che l’infrastruttura che potrebbe sorgere nella Valle del Mela, precisamente nella Piana di Milazzo, è sì autonoma e indipendente rispetto al collegamento stabile nello Stretto di Messina, ma al tempo stesso integrata ad esso per alcune soluzioni realizzative e per la fruizione futura.

Facendo un passo indietro, è il 15 aprile scorso quando la Sciara Holding Ltd esprime pubblicamente la volontà e l’interesse alla costruzione dell’aeroporto, attraverso l’utilizzo di risorse proprie e private, senza oneri per la Città metropolitana di Messina e altri enti pubblici. Quindi, si dice disponibile a mettere sul piatto 500 milioni di euro per l’Aeroporto del Mediterranea e avvalendosi della consulenza della Sistemi srl, intensifica le attività propedeutiche e tecniche, oltreché di progettazione, al fine di raggiungere l’obiettivo proposto nel più breve tempo possibile (fra le quali la sottoscrizione di un preliminare di compravendita inerente aree limitrofe al sito aeroportuale di interesse logistico strategico).