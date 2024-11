Servizi sociali, a Barcellona operatori professionali non pagati dallo scorso mese di aprile

C’è preoccupazione per il personale dei servizi sociali comunali a causa della mancata corresponsione degli emolumenti alle operatrici sociali impegnate nei progetti di inclusione del Distretto Sanitario D28 di Barcellona.

I ritardi nei pagamenti mettono a rischio gli stessi servizi sociali erogati dal Distretto, che raggruppa tredici Comuni dell’hinterland con Barcellona come ente capofila, e che si trova al centro di una polemica sollevata dai consiglieri comunali di Forza Italia che hanno preannunciato una interrogazione per mettere in luce una situazione definita allarmante. Gli operatori sociali e le famiglie coinvolte nei progetti di inclusione sociale rientranti nel Pais (Patto per l’inclusione sociale) e nel Pal (Piano di attuazione locale) lamentano i gravi ritardi nei pagamenti, che alimentano un clima di incertezza e di preoccupazione per il futuro dei servizi e per la condizione professionale di tutti gli operatori sociali coinvolti.

Secondo le lamentele raccolte, circa trenta operatori professionali, tra assistenti sociali, educatori e psicologi, non ricevono gli emolumenti spettanti dallo scorso mese di aprile. Questi lavoratori che, secondo gli esponenti dell’opposizione, rappresentano il cuore pulsante delle iniziative sociali del Distretto, continuano comunque a garantire il loro servizio con dedizione, nonostante le difficoltà economiche e la mancanza di certezze. La situazione, dopo mesi di incertezze, è particolarmente grave, considerando che tali ritardi non colpiscono soltanto gli operatori, ma anche i beneficiari stessi dei servizi che, secondo una stima, ammontano ad 800 persone utenti distribuite sul territorio dei 13 Comuni che dipendono dai progetti di inclusione per ricevere un supporto fondamentale alla loro vita quotidiana.