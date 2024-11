In via Laudamo si lavora già per l’allestimento di “Natale in Teatro – Christmas Village”, pronto a tornare forte dei numeri dell’edizione 2023: oltre 90mila presenze a testimonianza del successo di una delle più coinvolgenti manifestazioni natalizie di Messina. Anche quest’anno sono previste migliaia di presenze per un evento che si ripresenta ricco di novità e pronto ad accogliere messinesi e visitatori per far vivere appieno la bellezza della città.

I numeri. Cresce l’area di “Natale in Teatro – Christmas Village”, il villaggio natalizio organizzato dall’Associazione culturale Development in collaborazione con Crew con la compartecipazione ed il supporto del Comune di Messina e la collaborazione di E.A.R. Teatro di Messina, Associazione Infinity Life, Associazione Second Life ed il patrocinio del Comune di Messina.

Quest’anno la manifestazione occuperà 2900 mq attorno all’area del Teatro Vittorio Emanuele, la via Laudamo, la Via Casalaina (dove verranno collocati espositori del food and beverage) e la via Pozzo Leone. Saranno circa 60 le casette presenti all’interno del villaggio che saranno distribuite in nove aree tematiche.