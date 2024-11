Messina, Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne: ecco i punti informativi della polizia in città e provincia

La Questura di Messina comunica che in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, nell’ambito della campagna permanente della polizia di Stato “Questo non è amore”, lunedì 25 novembre 2024 - presso il capoluogo e la provincia - saranno predisposti punti informativi e di contatto con la cittadinanza, nei quali sarà possibile avvicinarsi, chiedere assistenza o semplicemente incontrare gli agenti della polizia di Stato per dialogare su questa importante tematica.

Di seguito si riportano luoghi e orari dei punti informativi:

MESSINA

Piazza Cairoli (h. 9 - 13)

Molo Rizzo – Banchina Aliscafi (h. 9 - 13)

Atrio Stazione Centrale (h. 9 - 13)

TAORMINA

Piazza IX Aprile (h. 16 - 19)

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Piazza Duomo (h. 9 - 12)

CAPO D'ORLANDO

Piazza Matteotti (h. 10 - 13)

MILAZZO

Parco Commerciale Corolla (h. 16 - 19)