Eolie, raffiche di vento e mare forza 6: terzo giorno di isolamento

Terzo giorno di semi-isolamento per le isole Eolie, dove continuano a soffiare forti venti da nord-ovest, con raffiche che superano i 40 km/h. L’unico collegamento operativo è garantito dalla nave Nerea della Siremar, partita questa mattina alle 7 da Milazzo e diretta a Vulcano, Lipari e Salina, per poi proseguire verso Filicudi e Alicudi. Il ritorno verso Milazzo è previsto per le 17.

Ieri la Nerea si era fermata a Vulcano e Lipari, rinunciando a raggiungere Panarea, Ginostra e Stromboli a causa del mare forza 6. Le condizioni meteo inizieranno a migliorare dal primo pomeriggio, consentendo il ritorno in attività degli aliscafi della Liberty Lines, bloccati da due giorni. L’unica eccezione è stata un breve tragitto, ieri pomeriggio, tra Lipari e Salina con l’aliscafo Adriana.

Anche la nave dei rifiuti della Green Fleet, che ieri ha affrontato il mare in tempesta per trasportare camion di spazzatura verso la discarica di Catania, farà rientro stamattina da Milazzo. Si prevede un netto miglioramento del tempo domenica, con la ripresa regolare di tutti i collegamenti marittimi.