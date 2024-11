Rassegna stampa 22-11-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Basile all'assemblea Anci: «Messina è cresciuta su tutti i fronti»

IN EVIDENZA

Quel "gigante buono" che spalava nel fango di Giampilieri: Messina a lutto per Eliseo Scarcella

Testimonianze al vaglio per il tragico volo di Milazzo: si fa strada l’ipotesi di un moschettone sganciato

Messina, l'incidente autonomo sulla via Garibaldi: esclusa l’autopsia sul corpo di Giuseppe Ingemi

La morte del motociclista Lillo Mortelliti sulla Messina-Palermo: a giudizio dirigenti e funzionari del Cas

LA MALATTIA RARA

Giornata mondiale della Sindrome del Cromosoma22, da Messina la testimonianza di Maria Teresa: "Da quando c'è Aidel mi sento meno sola"

IN PROVINCIA

Arsenico nell’acqua a Nizza: le nuove analisi danno valori nettamente più bassi