Milazzo, prodotti ittici privi di qualsiasi forma di tracciabilità. Ristoranti irregolari

Nell’ambito dei controlli finalizzati a garantire la tutela del consumatore e la protezione della risorsa ittica, la Guardia Costiera di Milazzo ha recentemente effettuato un’operazione presso taluni ristoranti presenti nel Comune di Milazzo, mirata a verificare la regolarità della filiera ittica ed a contrastare il commercio illecito di prodotti provenienti da pesca non autorizzata. Durante l’attività ispettiva, sono state individuate irregolarità in almeno la metà dei ristoranti controllati, dove sono stati rinvenuti prodotti ittici privi di qualsiasi forma di tracciabilità, con forte sospetto che tali prodotti provenissero dalla pesca sportiva, attività che non consente la messa in commercio di tali beni all’interno di esercizi di ristorazione.

Le sanzioni amministrative elevate nei confronti dei ristoratori sono state significative, in quanto le violazioni riscontrate riguardano la normativa in materia di tracciabilità dei prodotti ittici e la sicurezza alimentare. I prodotti in questione sono stati immediatamente sequestrati.