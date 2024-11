Milazzo, la grande scommessa di Viola, Erika e Jennifer: idee che vanno di... moda

La forza di scommettere sulle loro idee, la caparbietà di arrivare al risultato. Antidoti alla rassegnazione di chi spesso non trovando lavoro è costretto a lasciare la propria terra d’origine. Tre giovani donne invece hanno deciso di provarci, creando un brand di moda che già opera su internet. La milazzese Viola Lo Duca, Erika Giordano di Monforte Marina e Jennifer Piazza originaria di Gela, ma milazzese d’adozione, hanno deciso di unire le forze creando “Homi too” che racchiude prodotti interamente disegnati e progettati da loro. «La Sicilia, essendo il nostro luogo di origine, ci ha ispirato costantemente con i suoi colori vivaci, la bellezza della natura, la storia, la cultura e le sue tradizioni – affermano le tre stiliste–. Homi Too ha scelto, non a caso, come logo, un simbolo legato al suo territorio: lo scarabeo di Milazzo. Una decisione che vuole render omaggio alle radici del brand. Il termine “Homi” richiama un senso di appartenenza e di calore umano, evocando l’idea di una casa accogliente per tutti. È un invito a sentirsi a proprio agio, senza le limitazioni imposte dai tradizionali stereotipi di genere. La parola “Too” è stata inserita per aggiungere un ulteriore significato: l’inclusività: l’abbigliamento è per tutti».