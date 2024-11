Messina, paura in via La Farina: minorenne investito da un'auto. Trasportato al Policlinico dopo aver subito una brutta frattura al braccio

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio a Messina in via La Farina. Un ragazzo minorenne è stato investito sulle strisce pedonali da un'auto (una Peugeot 208 bianca). Il giovane ha subito una brutta frattura al braccio e un trauma cranico ed è stato trasportato al Pronto soccorso pediatrico del Policlinico in codice giallo: in questo momento si trova nel reparto di Ortopedia e lo stanno operando al braccio (non è in pericolo di vita)

Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta la sezione infortunistica della polizia municipale.