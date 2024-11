Messina, la morte di Ignazio Natoli a 'Calanovella Mare': definitiva la condanna di Ioppolo per omicidio colposo

La Quarta sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e confermato la condanna con l’accusa di omicidio colposo - diventata definitiva, sentenziata sia in primo grado dal giudice monocratico del Tribunale di Patti Edoardo Zantedeschi il 22 novembre 2022 e dalla Corte d’Appello di Messina il 26 gennaio scorso, dopo avere riconosciuto le attenuanti generiche - ad 1 anno e 4 mesi di reclusione, pena sospesa, nei confronti dell’imprenditore Achille Ioppolo, di Sinagra, legale rappresentante del villaggio turistico “Calanovella Mare”, posto lungo la Strada Statale 113 in territorio di Piraino al confine con quello di Gioiosa Marea. Il tutto per il tragico incidente sul lavoro nel quale, il 22 giugno 2012 all’interno del suddetto villaggio turistico, restando fulminato dentro una cabina elettrica, perse la vita Ignazio Natoli, 42 anni, a capo di una squadra di elettricisti che stava svolgendo dei lavori e, al tempo, anche assessore comunale di Piraino.