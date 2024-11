Messina, incidente accanto alla villa Mazzini: coinvolta un'auto dei Carabinieri

Questa mattina, nei pressi della villa Mazzini, a Messina, una Fiat 500X e un'auto dei Carabinieri si sono scontrate all’incrocio con la caserma Bonsignore, sede del comando interregionale Culqualber.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Il tratto di via San Giovanni di Malta, tra via Monsignor D’Arrigo e via Concezione, è stato momentaneamente chiuso al traffico per consentire i rilievi e la messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenute altre pattuglie per regolare la viabilità e assicurare un rapido ripristino della circolazione.