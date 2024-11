Messina, il progetto educativo di Overland: rimanere liberi dalle dipendenze e stare con gli altri

Va avanti con nuove giornate di riflessione e confronto, il progetto pilota "StayFree" (Rimani libero), contro le dipendenze e per il rispetto della legalità. Un protocollo socio-educativo - promosso dalla onlus Overland con la partecipazione delle Forze dell'ordine - nelle scuole cittadine con l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani a stare lontani dalla droga e dai pericoli di qualsiasi forma di dipendenza. Una scaletta di incontri per educare, rendere consapevoli e prevenire le conseguenze, discutendo di un tema tanto delicato quanto cruciale, riguardante non solo il consumo di sostanze stupefacenti già in età precoce, ma anche la lotta alla criminalità organizzata, la ludopatia, il bullismo.

Un fenomeno quello del consumo di stupefacenti interconnesso al primo, poiché se c'è un mercato della droga significa che c'è una richiesta, ed è questa che bisogna azzerare. Tematiche affrontate con le alunne e gli alunni dell'Istituto “G. Catalfamo”, plesso di S. Lucia sopra Contesse che, con il dirigente scolastico Angelo Cavallaro, ha aderito a StayFree ospitando il terzo incontro con la partecipazione dei carabinieri. A parlare ai ragazzi dei rischi legati al consumo di sostanze stupefacenti, sono stati il vicecomandante provinciale Francesco Falcone, il comandante della Compagnia Messina Sud Ettore Pagnano, il comandante della stazione dei carabinieri di Tremestieri, Antonio Locorotondo e il Nucleo cinofili della Sicilia orientale.