Atm Messina, firmati i contratti per venti nuovi autisti: "La città punta sui giovani"

Queste le parole del vicesindaco Mondello, che ha rivolto una raccomandazione ai venti autisti: “Svolgete sempre il vostro ruolo con disciplina e onore”.

Anche la presidente Grillo, dopo aver dato il benvenuto ai neo assunti ed essersi complimentata con loro, li ha esortati a lavorare "con dedizione e spirito di abnegazione".

"Con la firma dei contratti, entrate ufficialmente a far parte della nostra grande famiglia e per me è un momento carico emozione. Stiamo proseguendo un cammino avviato ormai quattro anni fa, il vostro contributo sarà essenziale per continuare il percorso di crescita", ha aggiunto la presidente Grillo. "ATM SpA è un’azienda sana dal punto di vista finanziario ed efficiente sotto il profilo del servizio erogato alla città e che oggi vanta 539 dipendenti, di cui 306 autisti”, ha concluso.