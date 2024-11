Rassegna stampa 21-11-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Il tragico volo di Milazzo: quel maledetto vento sopra “Le Cupole” e gli ultimi attimi prima dello schianto mortale

La mafia assassina di Barcellona e quelle tredici esecuzioni che gridano giustizia

IN EVIDENZA

Messina, un'ordinanza per "eliminare lo scempio di Mortelle": entro 30 giorni l’area dell’ex Giardino delle Palme dovrà essere messa in sicurezza

Si allarga lo scandalo dei “farmaci stupefacenti” all’ospedale di Milazzo

IN CITTA'

Il concorso per 100 vigili urbani a Messina, trenta candidati vogliono vederci chiaro: in vista possibili ricorsi

IN PROVINCIA

Barcellona, la demolizione della canonica della chiesa diventa un caso: ispezione e atti trasmessi alla procura

Farmaci a domicilio a Capo d’Orlando: i rider corrono in aiuto degli anziani

Nizza di Sicilia, un murale in ricordo di Lorena Quaranta