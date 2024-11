Papa Francesco alla Cna Nazionale: “Artigiani, costruttori di pace”. Presente il messinese Costantino Di Nicolò

“Vorrei elogiare il vostro lavoro anche perché abbellisce il mondo”. Così papa Francesco incontrando in Vaticano una folta delegazione della CNA guidata dal presidente Dario Costantini e dal Segretario Generale Otello Gregorini che hanno donato al Pontefice un calice creato da un artigiano e un dipinto realizzato da una dipendente della CNA a nome di tutti i dipendenti della Confederazione.”In un tempo dominato da guerre e da violenze, che sembrano farci perdere la fiducia nelle capacità dell’essere umano, lo sguardo alle vostre attività ci consola e ci dà speranza. Abbellire il mondo è costruire pace”, ha sottolineato il Pontefice, aggiungendo: “Mi ha detto un economista che gli investimenti che danno più reddito oggi, in Italia, sono le fabbriche delle armi. Questo non abbellisce il mondo, è brutto. Se tu vuoi guadagnare di più devi investire per uccidere. Pensiamo a questo. Non dimenticate – lo ripeto -: abbellire il mondo è costruire pace”.

L’Enciclica Fratelli tutti, ha proseguito, “ha definito i costruttori di pace come artigiani capaci di avviare processi di ripresa e di incontro con ingegno e audacia. Lo stesso ingegno e la stessa audacia che voi usate per realizzare le tante opere destinate ad arricchire il mondo".

Secondo papa Bergoglio, “Dio chiama tutti gli uomini e le donne a lavorare in modo artigianale al suo grande progetto di pace. Per questo Egli distribuisce in abbondanza i suoi talenti, perché siano messi al servizio della vita e non sotterrati nella sterilità della morte e della distruzione, come fanno le guerre, fomentate dal nemico di Dio”.

Francesco ha detto anche che l’artigianato gli è “molto caro perché esprime bene il valore del lavoro umano”. “Quando creiamo con le nostre mani, nello stesso tempo attiviamo la testa e i piedi – ha osservato – il fare è sempre frutto di un pensiero e di un movimento verso gli altri”. Inoltre, “l’artigianato è un elogio alla creatività; infatti, l’artigiano deve saper scorgere nella materia inerte una forma particolare che altri non sanno riconoscere”. E questo “vi rende collaboratori dell’opera creatrice di Dio. Abbiamo bisogno del vostro talento per ridare senso all’attività umana e per metterla al servizio di progetti di promozione del bene comune”.