Nizza di Sicilia, un murale in ricordo di Lorena Quaranta

La Giunta comunale di Nizza di Sicilia ha approvato nella giornata di ieri una delibera per mezzo della quale verrà concesso il patrocinio gratuito all'inaugurazione di un murale, dedicato alla studentessa di Medicina e Chirurgia, prossima alla laurea, Lorena Quaranta (uccisa in casa nel 2020 dal fidanzato, un infermiere calabrese), che avrà luogo lunedì 25 novembre, alle 11. al numero civico 1 di via Regione Siciliana.

Patrocinio che è stato chiesto dal geometra Antonio Pantò per conto di un noto imprenditore della Sicilia orientale che desidera rimanere anonimo.

Lo stesso ha espresso il desiderio che vengano invitate alla cerimonia di inaugurazione tutte le autorità militari, politiche, religiose e civili, nonché il corpo docente e discente delle scuole insistenti sul territorio, le associazioni e la cittadinanza.

L’Associazione “Al tuo fianco” Onlus ha fra l’altro saputo dell’iniziativa e manifestato la disponibilità a collaborare attivamente per l'organizzazione della imminente cerimonia inaugurale.

«La manifestazione – dichiara alla “Gazzetta del Sud” la vicesindaca del centro ionico Nella Foscolo - tratta un argomento delicatissimo di grande rilevanza sociale, nei confronti del quale tutti abbiamo il dovere di fare la nostra parte.